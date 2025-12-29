Ексклузивно във Varna24.bg: Това е най-вероятната причина за страшната катастрофа по Коледа
© Varna24.bg
По наша информация водачът е с констатирано такова заболяване от 2014 година. През последните не е имал симптоми и пристъпи.
Епилептичният припадък е внезапна, неконтролируема промяна в електрическата активност на мозъка, която може да причини различни симптоми – от лека форма (абсанс) до гърчове, загуба на съзнание, неволни движения, пяна по устата и объркване, като най-честите причини са стрес, липса на сън, заболяване или ярки светлини.
Ако това е вярно, то повдига въпроси, свързани със здравословното състояние на водачите, които се движат у нас и дали при такива случаи не трябва да се отнемат шофьорските книжки.
Припомняме, че Окръжната прокуратура във Варна, информира, че ръководи разследването с тежкото пътно-транспортно произшествие със загинали, което стана в следобедните часове на 22 декември 2025 година на кръстовището на ул. "Дрин“ и ул. "Д-р Пискюлиев“, в района на Колхозния пазар.
Тогава 53-годишният водач на лек автомобил загубил контрол над превозното средство по време на движението си в посока "бул. "Владислав Варненчик“. Колата се качи на тротоара, където блъсна две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място.
Още по темата
/
Очевидец на катастрофата във Варна: Искаше да премине на жълто, но в този момент светна червено. Качи се на тротоара и помете всичко
23.12
Още от категорията
/
Катедралата стана галерия: Откриха първата филателна изложба на християнска тематика във Варна
08:43
Ето как е изглеждал центърът на Варна преди повече от 100 години и без един от настоящите символи
08:42
Обзорът на Varna24.bg: Кои бяха най-важните събития във Варна и региона през месец май 2025 година?
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна
16:24 / 27.12.2025
Актуални теми
Виктор1
преди 1 ч. и 31 мин.
Доколкото знам при заболяване епилепсия не се издават шофьорски книжки. Така че някой който го е писал здрав носи вина, както и водача.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.