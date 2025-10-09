ЗАРЕЖДАНЕ...
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
Още от сутринта системата не функционира както трябва. Не е ясно обаче колко пари вече е "глътнала“.
Ето какво пише читател на "Фокус", в сигнал, който описва ситуацията: "Около 7:45 се качих на автобус и веднага си купих билет. След няколко секунди получих имейл, който потвърждава плащането, но след многократно натискане на бутона "ОПИТАЙ ПАК" в приложението TicketVarna в интервал през десетина секунди, баркод/билет така и не се зареди.
В менюто "МОИТЕ БИЛЕТИ" също билетът не се появи и до момента нямам регистриран билет в системата на TicketVarna. Ако ме беше проверила Контрола, можех да им покажа единствено имейла потвърждаващ плащането“.
Проблемът може и да е локален, може и да е изолиран, но може и да касае всички пътници на общинския превозвач. Нужна е спешна проверка.
