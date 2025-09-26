Блежър! Това е новото, което Варна предлага в сферата на туризма. Идва от плежър (pleasure - удоволствие) и бизнес. В основата му са градските хотели и възможността за работа и посещения на богатия културен календар на морската столица, и историческото наследство, както и на заведения, които предлагат различни кулинарни изкушения и пр. Това стана ясно от думите на Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.Той присъства на пресконференция по повод деветото издание на ТУРИЗЪМ-ЕКСПО "Дестинация Варна“, което бе открито днес в хотел "Черно море“.Всичко това накуп като предложения за различен таргет превърна Варна в дестинация за 4 сезона, стана ясно още от думите на Павлин Косев.Изложението бе открито от временния кмет на Варна Павел Попов. На експото се представят различни компании, в сферата на туризма. Посещението му е без пари.Има 30 щанда, като акцент са и роботи не само за сервиране, но и за рецепция, както и за почистване на хотели и ресторанти.