Експерт: Варна вече предлага блежър
Той присъства на пресконференция по повод деветото издание на ТУРИЗЪМ-ЕКСПО "Дестинация Варна“, което бе открито днес в хотел "Черно море“.
Всичко това накуп като предложения за различен таргет превърна Варна в дестинация за 4 сезона, стана ясно още от думите на Павлин Косев.
Изложението бе открито от временния кмет на Варна Павел Попов. На експото се представят различни компании, в сферата на туризма. Посещението му е без пари.
Има 30 щанда, като акцент са и роботи не само за сервиране, но и за рецепция, както и за почистване на хотели и ресторанти.
