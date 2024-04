Експерт от Европейската комисия изнесе лекция в ИУ-Варна

© Експертът от Европейската комисия Николай Герчев, доктор на икономическите науки, изнесе лекция в Икономическия университет във Варна. Той бе поканен лично от доц. д-р Стоян Киров, ръководител катедра "Финанси“ в най-стария икономически вуз в България.



Д-р Герчев е специализирал в областта на паричната теория в университета Париж II Пантеон-Асас. Неговите научни приноси са публикувани в Quarterly Journal of Austrian Economics, Journal of Libertarian Studies и Libertarian Papers. От 2007-а година работи за Европейската комисия, по-специално по изграждането и проследяването на реформи в банковите сектори на различни страни-членки (Ирландия, Кипър и Гърция след глобалната финансова криза). От 2020-та година изнася лекции по финансово регулиране в Европейския съюз към магистратурата Право и Финанси в университета в Анже, Франция. Миналата година издателството Lexington Books (Rowman&Littlefield) издаде книгата му "Развитие на банковото регулиране в Европейския Съюз: един икономически подход“. Д-р Герчев запозна студентите на Икономическия университет във Варна с основното съдържание на книгата си в открита лекция днес.