Експерт с любопитно предложение за нов пешеходен булевард във Варна
Самият той пише на страницата си във Фейсбук: "Да помечтаем за нова пешеходна зона във Варна... Кое ви харесва повече? Какво искате за Варна?“, като допълва идеята си с визуализация на кръстовището на булеварда с бул. "Цар Освободител“ от сградата на Икономическия университет в посока хотел "Черно море“, като горната снимка е сега, а долната - предложението му за бъдещето на тази част на града.
Проектите за пешеходни улици са ключов елемент в съвременното градоустройство, насочени към трансформиране на градската среда от "ориентирана към автомобилите“ в "ориентирана към хората“. Те носят значителни ползи за здравето, икономиката и околната среда.
Ето основните ползи от проект за пешеходна улица:
1. Икономически ползи
Увеличаване на приходите за бизнеса: Проучвания показват, че пешеходните зони увеличават търговската активност. Пешеходците спират, разглеждат и купуват повече, отколкото преминаващите с автомобил.
Повишаване на стойността на имотите: Районите с пешеходни улици стават по-привлекателни, което повишава стойността на недвижимите имоти с 20-30%.
Намаляване на празните търговски площи: Пешеходните зони намаляват процента на свободните помещения благодарение на по-големия човекопоток.
2. Социални ползи и качество на живот
Безопасност: Значително намаляване на пътнотранспортните произшествия и риск за пешеходците, особено за деца и възрастни хора.
Социално взаимодействие: Улиците се превръщат в обществени пространства (социални хъбове) за срещи, отдих и културни събития.
По-добро здраве: Насърчава се активното движение (ходене пеша), което намалява риска от затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания.
Намаляване на шума: Отсъствието на автомобилен трафик драстично намалява шумовото замърсяване, правейки градската среда по-спокойна.
3. Екологични ползи
По-чист въздух: Намаляват се емисиите на вредни газове (CO2) и фини прахови частици.
Намаляване на ефекта "топлинен остров“: Пешеходните зони често включват озеленяване, нови дървета и градини, които охлаждат градската среда (с 5-20°C).
4. Градска среда и култура
Естетическа привлекателност: Трансформиране на транзитните артерии в приятни обществени пространства с пейки, осветление и места за отдих.
Опазване на културното наследство: Пешеходните зони често се създават в исторически центрове, като помагат за запазването на архитектурата.
Към момента "Княз Борис I“ е пешеходен само до кръстовището с бул. "Сливница“ (хотел "Черно море“, ресторант "Хепи“, градинката "Севастопол“).
Той е основен транспортен и отчасти пешеходен булевард на град Варна, който преминава през голяма част от града в посока изток-запад. Булевардът започва като продължение от улица "1-ва“ и завършва при площад "Независимост“ и през годините постоянно е удължаван. До 1992 г. условно е стигал до края на ж.к. "Чайка“ под името бул. "Ленин“. От там естествено продължава като четирилентов път (улица "1-ва“) до Златни пясъци. С решение на Общинския съвет на Варна от 2011 г. продължението на булеварда до курорта Св. Св. Константин и Елена е преименувано от улица "1-ва“ на бул. "Княз Борис I“.
