Ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" – Варна се включиха в образователна среща, посветена на финансовата грамотност на младите хора. Инициативата е част от Националната образователна кампания "Управление на лични финанси и кредити – основни правила и информирани решения", организирана от Камарата на частните съдебни изпълнители с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Лекцията беше изнесена от частен съдебен изпълнител, който запозна учениците с основните принципи при управлението на личните финанси и значението на отговорното поведение при използването на финансови услуги. Основен акцент беше поставен върху необходимостта от добро планиране на приходите и разходите, както и върху рисковете, свързани с необмисленото теглене на кредити.

Бяха разгледани практически теми като съставяне на личен бюджет, видове кредити и последиците от забавени плащания. ЧСИ Станимира Данова представи реални примери от практиката, които онагледиха как неправилните финансови решения могат да доведат до сериозни затруднения. Това предизвика активен интерес сред учениците, които се включиха с въпроси и коментари по темата.

Особено внимание беше отделено и на ролята на частния съдебен изпълнител, като за много от младежите това беше първа среща с професията и нейните функции.

Инициативата е част от усилията на Камарата на частните съдебни изпълнители да повиши финансовата култура сред подрастващите и да ги подготви за реалните избори, които ще трябва да правят като пълнолетни граждани. Проучванията показват, че липсата на финансова грамотност при младите хора често води до прибързани решения при тегленето на кредити, което може да създаде дългосрочни финансови затруднения.