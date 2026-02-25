Служители на дирекция "Култура и духовно развитие“ (КДР) в Община Варна обмениха информация и добри практики с колегите си от побратимения нидерландски град Дордрехт относно създаването и управлението на общински културни центрове, културни процеси, привличане на целеви аудитории и др. Работното посещение се проведе в изпълнение на проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, финансиран по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.По време на срещите си с представители на местната администрация експертите от дирекция "КДР“ получиха полезна информация относно стратегически документи в областта на културата, адаптирането на промишлени и други сгради за културни нужди, взаимодействието с културни институти и творчески организации. Те посетиха културния център Energiehuis - бивша електроцентрала, която от 25 години е културен център с мултидисциплинарен характер – с концертни и конферентни зали, пространства за провеждане на срещи. Общинските експерти посетиха още сградата на бивша магазия в Biesboschhal, където се провеждат изложби и се снимат телевизионни предавания. Те се запознаха с екипа театъра на Дордрехт – Kunstmin и неговата работа както с професионалната общност в града, така и с различни социални групи. В рамките на визитата се срещнаха и с доброволци, ангажирани с популяризиране на културата в крайните райони на Дордрехт. Обменени бяха и идеи и добри практики с местни творчески организации за провежданите от тях фестивали, концерти и други културни мероприятия.Служителите на дирекция КДР посетиха ателиета на трима местни художници – А. Хохстенбах, Бабс ван Хейхтен и Герард Лентинк, които участваха в съвместната изложба на артисти от Варна и Дордрехт "Пасажери между две морета“ през лятото на 2024 г. Наскоро беше представен и дигиталният каталог на експозицията.