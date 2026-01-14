Експерти се събират във Варна за бъдещето на Аспаруховия мост
©
Събитието е заключителен етап от работата на специално създадената работна група към постоянната комисия "Транспорт“ при местния парламент на морския град, чиято дейност е фокусирана върху изясняване на техническото състояние на Аспаруховия мост.
Форумът ще събере представители на местната и централната власт, общински съветници, проектанти, инженери и експерти в областта на транспорта, инфраструктурата и градското планиране. Покани за участие са отправени към всички заинтересовани страни, сред които ВМС, Пристанище "Варна“, ДП "Пристанищна инфраструктура“, ОД на МВР – КАТ, ТАСРУД, представители на велосипедни и граждански организации, както и институции с пряко отношение към експлоатацията на Аспаруховия мост.
На събитието ще бъде представен проектът на финалния доклад на работната група, който обобщава направените до момента анализи и експертни оценки за състоянието на Аспаруховия мост и предлага пътна карта с конкретни следващи стъпки. Целта на дискусията е да се получи обратна връзка от възможно най-широк кръг ангажирани институции, експерти, граждани.
Участниците ще обсъдят необходимостта от цялостно обследване и стратегическо планиране на основния ремонт, както и възможните алтернативи за преминаване на канала по време на строителните дейности. Внимание ще бъде отделено и на внедряването на интелигентни системи за управление и контрол на трафика, които да повишат безопасността и ефективността на движението.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
Актуални теми
Виктор1
преди 51 мин.
Да решат да го бутнат най-после и готово. То ми писна от това да се ремонтира ли, да не се ремонтира ли, увреден ли е, не е ли увреден... Май само за да се усвоят предвидените пари става дума?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.