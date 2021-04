Експерти се събират за важен форум, организиран от ИУ-Варна

© Сесия за обмен на знание между експертите на Икономически университет – Варна, Комисията за финансов надзор, Българската финтек асоциация и представители на финтех компании в България, посветена на блокчейн технологията, ще се проведе онлайн на 15 и 16 април 2021 г.



В рамките на два дни участниците ще дискутират българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление, възможности и рискове, пазара на криптовалути и методи за неговия анализ чрез прилагане на различни клъстерни техники, базирани на прототипи и др.



Събитието се провежда по проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програма HORIZON 2020, в който Икономически университет – Варна и Комисията за финансов надзор представят България в консорциум, съставен от 24 държави. Всяка от тях е презентирана от образователна институция в областта на висшето образование и регулаторен орган за небанковия сектор.



От старта на проекта в началото на 2019 г. експертите на ИУ – Варна и КФН участваха в още две сесии за обмен на знание в областите на големи данни и изкуствен интелект. ИУ – Варна и КФН съвместно организираха и проведоха Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula".



Научен доклад на тема "Симбиозата "ФИНТЕХ-РЕГТЕХ-СУПТЕХ“ или визия за високотехнологично финансово регулиране" бе представен в рамките на Юбилейната международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха", 11 – 12 май 2020 г.



Допълнителна информация относно предстоящите уебинари и други събития по проект FIN-TECH, както и за останалите проекти, по които ИУ – Варна работи, се публикува регулярно на официалната страница на Икономически университет – Варна.