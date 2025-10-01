ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
©
По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз". Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия.
“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток" остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор", коментира пред NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.
“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капицет във връзка с тези 13 години", обясни той.
По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем.
“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена", коментира Куюмджиев.
Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ" е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море".
Още по темата
/
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
10.08
Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
16.07
Росен Христов след 7 часа разпит: Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
10.07
Експерт: Таксата, която плащаме на "Боташ", оскъпява газа с 20% и той става непродаваем в Югоизточна Европа
10.07
Турският посланик у нас за "Боташ": Договорът беше сключен по разпореждане на Ердоган, за да помогнем на България
31.05
Бойко Борисов е поискал от Ердоган договорът с "Боташ" да бъде прекратен в името на добросъседството
21.05
Още от категорията
/
Проектът на "Холдинг Варна" продължава: Започва изграждането на воден център с атракциони на Крайбрежната алея
30.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупреждение: 5-метрови вълни удрят Черноморието до 48 часа
14:51 / 30.09.2025
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.