Нова изложба в Музея по история на медицината във Варна разказва за живота на първата жена лекар у нас - д-р Анастасия Головина, и нейната снаха д-р Недялка Головина. С експозицията се честват две годишнини, свързани с лекарките. През 2025 г. се навършват 175 години от рождението на Анастасия Головина и 125 години от рождението на Недялка Головина.Експозиционни табла с информация, факсимилета и снимков материал представят есенция от житейски факти и постижения на двете лекарки, които са пионери в няколко направления на медицината и грижата за деца и възрастни у нас. Във витрина са подредени оригинали на снимки и лични документи на д-р Головини. Някои от тях са собственост на музея, а други – предоставени от роднини на д-р Недялка Головина.Д- р Анастасия Головина е не само първата българка лекар, но и първата българка с висше образование. Тя оставя след себе си повече от 130 научни статии, публикувани в 20 периодични издания, между които немски, руски и американски. Когато Головина завършва медицина в Сорбоната (Париж), има само шест дипломирани лекарки във Франция и само една в Русия. Година след българката се дипломира и първата докторка от Германия.С какво д-р Анастасия Головина остава значима за българската история – тя е първият български професионален психиатър, първа въвежда аутопсията като задължителна практика за уточняване причините на смъртта, нейна е идеята болните да бъдат извеждани на разходка, да се къпят и да плуват в морето, да правят слънчеви бани, член е на Варненското археологическо дружество и на женското благотворително дружество "Милосърдие“, основател и председател е на клона на Съюза за закрила на децата във Варна, на който завещава и дома си.Д-р Анастасия Головина работи върху условията и начина на живот за възникване на душевни болести, занимава се с описание на болести като идиотия, налудност за величие, социална деменция, Хънтингтънова хорея и др. Многобройните трудове и преводи на д-р Анастасия Головина и до днес представляват исторически интерес за медицинската наука.Медицината и Варна ще запомнят д-р Недялка Василева - Головина като лекар на детските здравно-съвещателни станции. Част от дейността ѝ са посещения по домовете на болните от туберкулоза. Работи като самарянка като изпълнява роля на разпространената в началото на XX век в Европа нова професия "сестра-посетителка“. Тези посещения и грижа към пациента оставят трайна следа в житейския и професионален път на бъдещата лекарка.Д-р Недялка Василева е съавтор на здравна пътуваща изложба, която да показва правилните хигиенни грижи за бременната жена, новородените, децата и дома. Една от първите спирки на изложбата през 1926 г. е Варна.На 2 май 1930 г. се омъжва за сина на д-р Анастасия Головина – инж. Юрий Головин, и започва да носи името Недялка Василева-Головина. По-нататъшната ѝ дейност във Варна показва, че тя е достойна наследница на д-р Анастасия Головина. Животът и кариерата на д-р Недялка Головина минават през трудни години. Името ѝ обаче остава в историята на детското здравеопазване. Тя не е само лекар – тя е визионер, който променя начина, по който обществото мисли за детското здраве. Нейният подход създава нова култура на грижа за новородени и малки деца сред варненското общество.Експозицията ще остане на разположение за разглеждане в Музея по история на медицината до края на март 2026 година.