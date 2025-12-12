Електрически бусове са нужни за социалните дейности на Варна
©
При одобрение зарядната станция ще бъде монтирана в двора на Приюта на ул. "Петко Стайнов“ №7. Предвижда се електромобилът да се използва единствено за обезпечаване на социалните дейности, като общината се задължава да го поддържа поне пет години след завършване на проекта. Община Варна ще осигури и необходимото мостово финансиране от бюджета, а поради кратките срокове за кандидатстване съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението.
Срокът за подаване на проектното предложение е 22 декември 2025 г., а реализирането на инвестицията трябва да бъде завършено до 30 юни 2026 г.
Варна ще бъде партньор на Тулча по проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на "Санитарно-ветеринарна дирекция и дирекция за безопасност на храните“ към румънската община. Градът ни няма да участва с финансов ресурс, а само с експертиза. Партньорството ще помогне за разкриване на нови възможности за сътрудничество между България и Румъния в рамките на трансграничните програми, стана ясно на заседанието.
Още от категорията
/
Музикалното училище отбелязва 150 години от рождението на своя патрон с празничен концерт във Варна
11.12
Благомир Коцев от Берлин: За да кажем, че имаме принос към победата, трябва да сме сигурни, че сме дали нещо от себе си в борбата
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Във Военноморските сили бе даден старта на благотворителната Коле...
16:22 / 11.12.2025
"Комисар Рекс" ще покаже на какво е способен пред ученици във Вар...
15:26 / 11.12.2025
Варненец нападна касиерката в магазин, сви оборота
13:18 / 11.12.2025
Ето я голямата звезда, която ще зарадва Варна в новогодишната нощ...
16:47 / 11.12.2025
Голяма промяна за общините във Варна от следващата година
08:44 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.