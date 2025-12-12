Община Варна ще кандидатства за "Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. По линия на Механизма за възстановяване и устойчивост Варна има възможност да получи финансиране на стойност до 113 600 лв., които ще бъдат използвани за покупката на електрическо превозно средство и изграждане на зарядна станция. Новото оборудване ще подпомага дейността на социалните услуги, делегирани от държавата, които обслужват уязвими групи – деца, възрастни и хора с увреждания. С увеличаването на броя на предоставяните услуги и потребителите нуждата от модерни и екологични транспортни средства става все по-належаща, се посочва в предложението на кмета.При одобрение зарядната станция ще бъде монтирана в двора на Приюта на ул. "Петко Стайнов“ №7. Предвижда се електромобилът да се използва единствено за обезпечаване на социалните дейности, като общината се задължава да го поддържа поне пет години след завършване на проекта. Община Варна ще осигури и необходимото мостово финансиране от бюджета, а поради кратките срокове за кандидатстване съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението.Срокът за подаване на проектното предложение е 22 декември 2025 г., а реализирането на инвестицията трябва да бъде завършено до 30 юни 2026 г.Варна ще бъде партньор на Тулча по проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на "Санитарно-ветеринарна дирекция и дирекция за безопасност на храните“ към румънската община. Градът ни няма да участва с финансов ресурс, а само с експертиза. Партньорството ще помогне за разкриване на нови възможности за сътрудничество между България и Румъния в рамките на трансграничните програми, стана ясно на заседанието.