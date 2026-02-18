Пианистът със световна кариера Емануил Иванов ще е солист на Симфоничния концерт на 26 февруари във Варненската опера. Пред оркестъра ще застане един от най-изявените български диригенти, маестро Григор Паликаров, а в концертната програма са включени творби на Бела Барток, Мануел де Файя и Джордж Гершуин.Емануил Иванов, който учи в Кралската консерватория в Бирмингам, определя влиянието на Густав Малер като ключово в своя музикален път. Пианистът участва в множество фестивали и изнася солови рецитали по цял свят, а през 2022 г. дебютира в една от най-престижните европейски зали – "Херкулесзал“ в Мюнхен. Свирил е с водещи оркестри в България и Италия. Носител е на награди от престижни международни конкурси като "Алесандро Казагранде“, "Скрябин-Рахманинов“, "Лист-Барток“, "Млади виртуози". Удостоен е с наградите "Кристална лира“ и "Млад музикант на годината“, както и с престижните британски отличия "Musicians’ Company Silver Medal“ и "Carnwath Piano Scholarship“. Сред рецитала му в Лондон през януари критиката с възторг определя изпълненията му като "брилянтни, нежни и виртуозни“.Почеркът на пианиста ще се разгърне на сцената във Варненската опера в Концерт за пиано и оркестър № 3 на Бела Барток – последното голямо произведение на композитора, замислено като подарък за съпругата му, пианистката Дита Пастори, със светла, лирична музика.По случай 150-ата годишнина от рождението на Мануел де Файя на концерта ще звучи неговата Сюита № 1 от балета "Тривърхата шапка“, съчетаваща ритмите и багрите на фламенко и андалуски танци, поднесени с изтънчен оркестров колорит.Третата творба в програмата е симфоничната поема "Един американец в Париж“ на Джордж Гершуин. Композиторът смесва джаз, блус и класическа оркестрова традиция, като дори използва истински парижки таксиметрови клаксони. Произведението улавя еуфорията на големия град, но и моментите на носталгия по родината, превръщайки се в един от най-разпознаваемите музикални символи на американската култура.