Националното училище по изкуствата "Добри Христов“ - Варна кани почитателите на високото изкуство на празничния галаконцерт "Рамо до рамо“. Събитието ще се състои на 23 февруари 2026 г. от 19:00 часа в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център – Варна. Концертът е традиционен израз на почит към основателите на училището – Мила Михалова, Христина Стоянова, Веселина Зафирова и Найден Найденов, които преди 81 години полагат основите на варненската музикална школа.

Тази година проектът придобива особен мащаб с Фестивален оркестър, в който настоящи възпитаници на училището свирят рамо до рамо със своите преподаватели и с утвърдени творци. В центъра на програмата са солистите – бивши възпитаници на НУИ "Добри Христов“, които днес са водещи фигури в световната и национална култура.

Д-р Румяна Петрова, директор на НУИ "Добри Христов“ - Варна, представя замисъла на този емблематичен концерт: "За мен проектът "Рамо до рамо“ не е просто концерт, а жив мост между поколенията, по който преминава силата на нашата школа. Да видиш как един млад талант овладява сцената, подкрепян от опита на своя учител и с вдъхновение от вече утвърдени световни артисти, е най-голямата награда за труда ни. В тези споделени моменти музиката престава да бъде само ноти и се превръща в завет – завет за приемственост, за вяра в изкуството и за духовната устойчивост на нашата общност. Този концерт е празник на споделеното знание и любов, които остават завинаги в сърцата на нашите ученици, давайки им криле да покоряват света, но и корен, който винаги да ги връща у дома.“

Проф. Веско Стамболов, който преподава пиано в престижната консерватория "Лисеу“ в Барселона, се завръща на родна сцена, за да представи първа част от Концерта за пиано в ре минор на Йохан Себастиан Бах. Цигуларят Стоимен Пеев, познат на публиката като утвърден изпълнител и преподавател в Националната музикална академия в София, ще интерпретира виртуозната "Интродукция и Рондо Капричиозо“ от Камий Сен-Санс. Оперният блясък на вечерта ще бъде поверен на сопраното Ралица Богданова, която ще влезе в образа на Виолета от операта "Травиата“ на Верди.

Фолклорната и етно-традиция ще бъдат представени от Живко Василев, чийто кавал преплита традиции и съвременност, и от народната певица Петя Панева, чийто глас се превърна в символ на българското музикално наследство. Модерното звучене на концерта се допълва от вокалната емоция на Славина Калканджиева.

Програмата включва и мащабни симфонични платна като "Празнична увертюра“ от Дмитрий Шостакович, с която концертът ще отбележи 120 години от рождението на композитора.

Специален акцент в концерта е българската премиера на пиесата "Проходът Дюренхорн“ от Кевин Маккий, изпълнена от ансамбъл от 6 тромпета, всички - възпитаници на варненската тромпетна школа. За визуалната феерия на вечерта ще допринесат учениците от специалност "Класически танц“, които ще се включат с "Половецки танци“ от Бородин и емблематичната "Ръченица“ на Петко Стайнов.

Паралелно с концерта, гостуващите солисти ще споделят опита си в майсторски класове с младите таланти на училището, които очакват тези срещи с вълнение.

Проектът “Рамо до рамо" се осъществява в партньорство с Международния музикален фестивал "Варненско лято“ и с подкрепата на Фонд "Култура“ на Община Варна. Събитието е част от инициативата "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, финансирана от Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подробности за концерта и за фестивала на изкуствата "Традиция с бъдеще" открийте във Фейсбук страницата: www.facebook.com/nui.varna.

Началото е в 19:00 ч.

Билетите са с нулева стойност, но е необходимо е да се заявят до изчерпване на количеството от Билетния център и сайта на ФКЦ: https://fccvarna.bg