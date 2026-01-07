Енергото отчита ръст в потреблението по време на коледните и новогодишните празници спрямо миналата година
©
В дните от 24 до 26 декември 2025 г. клиентите на ЕНЕРГО-ПРО са консумирали близо 66 000 мегаватчаса електроенергия, което представлява увеличение от около 9% спрямо същия период на 2024 г., когато потреблението е било малко над 60 000 мегаватчаса.
Най-високо дневно потребление през коледните празници на 2025 г. е отчетено на 24 декември, което съответства на традиционната тенденция за повишена консумация в навечерието на празника.
През периода 31 декември 2025 г. – 4 януари 2026 г. общото количество потребена електроенергия възлиза на 110 509 мегаватчаса, което е с около 6% повече спрямо отчетените 104 182 мегаватчаса за новогодишните празници в периода 31 декември 2024 г. – 4 януари 2025 г.
Както и в предходни години, по-високо потребление е регистрирано в последния ден на годината – 31 декември, в сравнение с първите дни на новата година.
Основен фактор за отчетения ръст в потреблението на електроенергия са по-ниските среднодневни температури по време на празничните периоди. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) среднодневните температури през коледните и новогодишните празници 2025–2026 г. са били с няколко градуса по-ниски в сравнение със същите периоди на 2024–2025 г., което е довело до по-интензивно използване на електроенергия за отопление.
Най-осезаемо увеличение в потреблението на електроенергия по време на празниците е отчетено в област Варна, където по-ниските температури и по-високата консумация са оказали най-силно влияние върху общото натоварване на мрежата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св....
09:51 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.