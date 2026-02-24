Енергото поясни за сметките за ток през февруари във Варненско
Сравнението със същия месец от 2025 г. показва още по-сериозно увеличение. Средното потребление е с над 20 % по-високо, а средната сметка нараства с близо 24 % на годишна база. Основната причина за по-високите стойности е по-интензивното използване на електроенергия през зимните месеци предимно за отопление, осветление и ежедневни битови нужди. Посочените стойности са средни и не могат автоматично да се прилагат към всяко конкретно домакинство, тъй като потреблението е индивидуално.
Към настоящия момент в ЕНЕРГО-ПРО не са установени сгрешени януарски фактури или несъответствия при издаването на сметки към клиенти. Системата за отчитане на дружеството е напълно автоматизирана и работи с висока степен на прецизност, като данните се подават и обработват автоматично, което минимизира възможността за човешка грешка. В случай че отделен клиент има съмнение относно начислената сума, той може да подаде сигнал или жалба за проверка. Всеки конкретен случай се разглежда индивидуално. При установяване на несъответствие дължимата сума се възстановява, като се извършва чрез приспадане от следващата фактура.
ЕНЕРГО-ПРО поддържа постоянен контрол върху процесите по измерване и фактуриране и при необходимост предприема допълнителни проверки с цел гарантиране на коректността и прозрачността към клиентите. Наш приоритет остава предоставянето на точна информация и качествено обслужване.
