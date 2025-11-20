ЕНЕРГО-ПРО въвежда процес на самофактуриране, който гарантира по-бързо и удобно обработване на фактурите изкупената енергия. С новата услуга енергийното дружество издава фактура от името и за сметка на производителя. По този начин се спестява време, изключва се възможността от административни грешки и се осигурява коректност при документирането на продажбите на електроенергия.В България има хиляди производители на електроенергия – от малки фотоволтаични инсталации до по-големи водноелектрически и биогазови централи. Всички те продават произведената от тях енергия на лицензирани търговци или крайни снабдители и ежемесечно обработват свързаните с това справки и документация. Затова самофактурирането е най-ефективното решение – то напълно автоматизира процеса и позволява на производителя директно да получи дължимите суми за изкупената електроенергия.Новата услуга гарантира, че всеки партньор получава точна, прозрачна и навременна информация, а процесите между дружеството и производителите протичат бързо и без излишна бюрокрация. Фактурите се издават автоматично от ЕНЕРГО-ПРО, на база отчетените количества, и се предоставят на производителите за потвърждение чрез електронен канал. Компанията извършва плащането по издадената фактура в сроковете, посочени в договора за изкупуване на електроенергия.ЕНЕРГО-ПРО продължава да развива своите дигитални услуги и да предлага решения, които улесняват клиентите и повишават ефективността на взаимодействието между страните.