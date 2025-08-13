ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергото с важно съобщение за абонатите във Варна
Уведомленията са персонални за всеки клиент спрямо неговия имот. Известията са в реално време при планирани ремонти. В тези случаи потребителите получават директно съобщение на имейла си. Новата услуга е напълно безплатна и е продължение на усилията на всички дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО да улеснят клиентите с предоставяне на достъпни начини за получаване на информация и услуги.
ЕНЕРГО-ПРО препоръчва на битовите и бизнес клиентите да актуализират и-мейла си на следния линк: https://update.energo-pro.bg/ или в центровете за обслужване на клиенти. Дигитализацията в услугите и улесняването на достъпa до информация се планира и реализира в последните години с устойчива перспектива за максимално доближаване до нуждите на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. Компанията ще продължи да следи най-важните тенденции в цифровизацията и ще разработва и внедрява дигитални решения, с цел оптимизиране на услугите и улесняване на клиентите. За повече информация посетете официалния сайт на ЕНЕРГО-ПРО https://www.energo-pro.bg/bg или се свържете на тел.: 0700 161 61 или 0700 359 10 (24/7).
