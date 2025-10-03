ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергото с важно съобщение за жителите на Варна
Припомняме, че точно преди месец – на 03.09.2025 г. бе преустановена възможността за плащане на сметки за електроенергия в клоновете на "Български пощи“ в областните градове Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Промяната засяга само територията на градовете. Пощенските клонове в близките по-малки населени места продължават да приемат плащания на сметки за електроенергия по обичайния ред.
За удобство на своите клиенти ЕНЕРГО-ПРО Продажби предоставя редица алтернативни възможности за касово и безкасово плащане на задълженията за консумирана електрическа енергия, а именно:
По банков път чрез банкомат с търговски идентификационен код 50003;
Чрез платежно нареждане по сметка към УниКредит Булбанк, IBAN: BG80UNCR70001523953311, BIC: UNCRBGSF, с посочено основание за плащане клиентски номер;
Чрез предварително заявен директен дебит от банкова сметка;
На сайта на ЕНЕРГО-ПРО: https://vp.energo-pro.bg/ - за суми до 1000 лв.;
Чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата ви банка;
Чрез системата за електронни плащания еРау.bg;
В клиентски центрове на ЕНЕРГО-ПРО;
В партньорската мрежа на EasyPay
