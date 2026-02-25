Енергото съобщи къде ще спре електричеството днес във Варна и региона
В периода 23.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 25.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Старо Оряхово – ул. Железни врата, ул. Хан Крум, част от ул. Св Св. Кирил и Методий, ул. Ивайло, ул. Люляк, ул. Братя Миладинови, ул. Кокиче, ул. Асен Златаров ,ул. Мир, ул. Иван Вазов, ул. Лонгоз, ул. Петър Берон, ул. Петко Славейков, ул. Самуил, ул. Орфей, ул.Синчец, ул. Иглика, ул. Роза, ул. Здравец, ул. Теменуга и ул. Еделвайс.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня - улиците: Перущица, Царевец, Дунав, Христо Ботев, Габрово, Осми март, Капитан Петко, Цар Калоян, Райко Даскалов, Повеляново, Хан Крум, Цар Калоян, Просвета, Янтра, Бузлуджа, Лозарска, електрозахранени от ТП 2, ТП 4 и ТП 22.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня.
В периода 23.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Аспарухово и с. Комунари.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та и ул. 8-ма.
На 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов, електрозахранени от ТП 13.
