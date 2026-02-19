Енергото съобщи за важна дейност във Варненско и региона през тази година
През 2025 г. компанията реализира мащабни дейности по почистване на сервитутните зони по мрежата в региона. В резултат бяха прочистени 559 км електропроводи и отсечени 21 000 опасни маркирани дървета. Основната цел на инициативата беше намаляване на риска от аварии и осигуряване на по-надеждно електрозахранване, особено при неблагоприятни метеорологични условия. Извършените просеки значително помогнаха и минимизираха авариите, възникнали по мрежата вследствие на лошото време през тази седмица.
Дейностите по прочистването бяха реализирани в тясно сътрудничество с държавните институции, местните власти и горските стопанства. В отделни случаи безопасната експлоатация на мрежата наложи разширяване на сервитутните зони с цел гарантиране на сигурната работа на съоръженията.
През 2025 г. ЕРП Север направи значителни инвестиции в нови високопроходими машини и специализирана техника, за да може със собствени сили да се направят ефективно просеки по максимално голям брой електропроводи от електроразпределителната мрежа. Сред ключовите придобивки са верижните самоходни машини FAE-300 с мулчираща глава и булдозерно гребло – 2 броя, на стойност 820 000 евро. Тези специализирани машини играят основна роля при осъществяването на просеките, като осигуряват ефективно и безопасно премахване на растителността по трасето на въздушните линии. Това ще спомогне за повишаване на сигурността и надеждността на енергийната инфраструктура в дългосрочен план.
През 2026 г. Електроразпределение Север ще продължи усилията за поддържане на безопасността на електроразпределителната мрежа чрез направата на просеки. Основен фокус остава работата по премахването на опасни дървета в проблемните райони в сътрудничество с регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, регионалните горски и ловни стопанства към Министерството на земеделието и храните. Резултатите от 2025 г. доказват ефективността на предприетите мерки, като отчетеното намаляване на риска от аварии и оптимизираните разходи подчертават значението на системната превантивна поддръжка на електроразпределителната мрежа.
