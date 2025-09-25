ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергото във Варна стартира платени стажове за ученици и студенти
Програма "Млад електромонтьор“ за учениците от 12 клас е в рамките на тази учебна година. Финансовият стимул за един месец е в размер от 300 лв.
Стипендиантската програма за три висши учебни заведения – Технически университет – Варна, Русенски университет "Ангел Кънчев“ и Технически университет – Габрово предвижда месечно възнаграждение от 400 лв.
Продължителността на стажа и по двете програми е 40 часа месечно.
Участниците ще имат възможност да се включат в дейността на ЕРП Север, част от ЕНЕРГО-ПРО Варна, по предварително договорен график. Основната цел на инициативата е да предостави практическо обучение и да подпомогне кариерното развитие на млади специалисти в сферата на електротехниката и енергетиката.
За участие е необходимо попълване на Декларация за участие, като повече информация за програмите е достъпна в интернет страницата на компанията на адрес: https://erpsever.bg/bg/karieri/plateni-stajantski-programi.
