От 1 октомври Електроразпределение Север АД обявява началото на стажантски програми за учебната 2025-2026 г., насочени към студенти и ученици, обучаващи се в електротехнически специалности. Периодът на провеждането им е в месеците октомври – май в реална работна среда. Програмите предлагат финансов стимул и възможност за постоянна позиция в компанията.

Програма "Млад електромонтьор“ за учениците от 12 клас е в рамките на тази учебна година. Финансовият стимул за един месец е в размер от 300 лв.

Стипендиантската програма за три висши учебни заведения – Технически университет – Варна, Русенски университет "Ангел Кънчев“ и Технически университет – Габрово предвижда месечно възнаграждение от 400 лв.

Продължителността на стажа и по двете програми е 40 часа месечно.

Участниците ще имат възможност да се включат в дейността на ЕРП Север, част от ЕНЕРГО-ПРО Варна, по предварително договорен график. Основната цел на инициативата е да предостави практическо обучение и да подпомогне кариерното развитие на млади специалисти в сферата на електротехниката и енергетиката.

За участие е необходимо попълване на Декларация за участие, като повече информация за програмите е достъпна в интернет страницата на компанията на адрес: https://erpsever.bg/bg/karieri/plateni-stajantski-programi.