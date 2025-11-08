На 8 ноември всяка година Българската православна църква чества Архангеловден, най-големия есенен празник след Димитровден. По повод празника Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна организира безплатно раздаване на празнична чорба за здраве, хоротека на открито, барбекю кътове и още много други:Хоротека и фолклорна програма за цялото семейство – подбрани народни танци и изпълнения за малки и големи.Щандове с топли напитки, греяно вино, кафе и печена тиква - за малки и големиРазходка с кон и инструктор - интерактивен кът с коне с възможност за кратка разходка за малки и големи със сертифициран инструктор по езда - 12.00 лв - 10 минути.Ботанически базар – разпродажба на есенни растения и аранжировки от ботаническата градина.