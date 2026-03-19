Етнографски музей – Варна представя изложба и каталог "Порцеланът - вечният спътник на лукса"
Етнографският музей във Варна съхранява над 400 образци порцелан. Колекцията е ценен извор за проследяване на вкусовете, търговските връзки и културните влияния, формирали бита на българското общество през 19. век и в началото на следващото столетие. Най-ранният като датировка образец, който ще видят посетителите, е комплект от две чинии за сервиране от 1855 г. Платата са украсени с мотиви от серията "Британски птици", създадена от Samuel Alcock – един от водещите английски производители на висококачествен порцелан от средата на 19. Отличават се с фина изработка и прецизен декоративен рисунък.
Към изложбата е подготвен и каталог, който представя подбрана част от експонатите и допълва тяхното представяне с информация за произхода и датировката им. Предметите с налични фабрични марки позволяват сигурна идентификация и атрибуция, а при останалите класифицирането се основава на сравнителен стилов анализ и съпоставка с аналогични образци от европейското производство. Заедно те разкриват една пъстра и многопластова картина на вкусовете, модата и културния обмен, оставили траен отпечатък върху материалното наследство, съхранявано днес в музея.
Официалното откриване на изложбата е на 19 март т.г. от 16 часа в зала "Юг" на Археологическия музей.
