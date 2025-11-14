Ето до къде стигна строежът на новата Рейдова кула във Варна
© Varna24.bg
Старата бе съборена през октомври миналата година. Причината бе деформация в конструкцията, вследствие на това, че през 1993 година в нея се блъсна кораб.
В новата 5-етажна сграда ще се помещава Съвместният координационен център за морско и авиационно търсене и спасяване, който ще работи в реално време с данни от всички институции и служби.
Припомняме, че през декември 2022 г. Министерският съвет промени статута на имота, върху който се намира кулата, което даде възможност за премахването й. Мотивите бяха лошото конструктивно състояние на сградата и нуждата от изграждане на нова такава.
Още от категорията
/
Екипът на Коцев: Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това
08:45
Приключи поредното издание на детския спортен празник "Бързи и сръчни" – сезон Есен 2025 във Варна
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.