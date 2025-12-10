Ето докъде стигна българският кораб, плаващ към Антарктида
Пристигането на кораба в бразилското пристанище беше планирано и изпълнено като логистична операция за зареждане с гориво. След успешното приключване на операцията по дозареждане, НИК 421 възобнови своя преход съгласно утвърдения маршрут.
Следващото пристанище, съгласно плана за придвижване, е пристанище Мар дел Плата в Аржентина.
От Морска гара – Варна плавателния съд тръгна на 7 ноември.
