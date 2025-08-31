Във Варненския зоопарк се роди най-малкото обитателче – бебе леопард със стандартна окраска, подобна на тази на майка му. Малкото животно вече проявява любопитство към заобикалящия го свят и прави първите си стъпки във външната част на местообитанието, което споделя с майка си. Това споделиха от зоологическата градина.Заради крехката му възраст и необходимостта от спокойствие, ръководството на зоопарка засега се въздържа от по-широка медийна изява. Посетителите са предупредени, че не при всяко посещение ще могат да видят малкия леопард, тъй като той все още рядко излиза навън.