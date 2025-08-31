ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето го най-малкия обитател на Варненския зоопарк!
Заради крехката му възраст и необходимостта от спокойствие, ръководството на зоопарка засега се въздържа от по-широка медийна изява. Посетителите са предупредени, че не при всяко посещение ще могат да видят малкия леопард, тъй като той все още рядко излиза навън.
