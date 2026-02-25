Сподели close
Община Варна организира чествания по повод националния празник - 3 март, отбелязващ 148 години от Освобождението на България.

Програмата започва в 10:00 часа на площад "Св. Св. Кирил и Методий“, където ще се състои тържествено издигане на националното знаме.

Във времето от 11:00 часа до 12:00 часа ще бъдат положени цветя и венци на мемориалните паметници на воините - освободители в Морската градина.

В 13:30 часа в парка-мемориал на воините - освободители в местността "Терасите“ в район "Вл. Варненчик“ също ще бъдат положени венци и цветя.

Програмата продължава с празничен концерт - спектакъл "Един дъх народ“ от 17:30 часа в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център. Събитието се организира от Община Варна със съдействието на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“.

В концерта ще вземат участие академичния танцов театър при ВСУ "Черноризец Храбър“, Силвия Георгиева, представителните ансамбли, гайдарския оркестър и хор при Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски“ и Ансамбъл "Българи“.

От 19:30 часа на площад "Антон Новак“ в Морската градина ще се проведе тържествена заря-проверка.

Съорганизатори на събитията са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Като съпътстващо събитие на 3 март, традиционно от 12:00 часа, в Морската градина ще бъде даден старт на 62-рата лекоатлетическа щафетна обиколка на "Радио Варна“.