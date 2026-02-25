Община Варна организира чествания по повод националния празник - 3 март, отбелязващ 148 години от Освобождението на България.Програмата започва в 10:00 часа на площад "Св. Св. Кирил и Методий“, където ще се състои тържествено издигане на националното знаме.Във времето от 11:00 часа до 12:00 часа ще бъдат положени цветя и венци на мемориалните паметници на воините - освободители в Морската градина.В 13:30 часа в парка-мемориал на воините - освободители в местността "Терасите“ в район "Вл. Варненчик“ също ще бъдат положени венци и цветя.Програмата продължава с празничен концерт - спектакъл "Един дъх народ“ от 17:30 часа в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център. Събитието се организира от Община Варна със съдействието на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“.В концерта ще вземат участие академичния танцов театър при ВСУ "Черноризец Храбър“, Силвия Георгиева, представителните ансамбли, гайдарския оркестър и хор при Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски“ и Ансамбъл "Българи“.От 19:30 часа на площад "Антон Новак“ в Морската градина ще се проведе тържествена заря-проверка.Съорганизатори на събитията са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.Като съпътстващо събитие на 3 март, традиционно от 12:00 часа, в Морската градина ще бъде даден старт на 62-рата лекоатлетическа щафетна обиколка на "Радио Варна“.