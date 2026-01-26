Ето как е изглеждало това кръстовище край сградата на Община Варна преди 70 години
Горната снимка от нашия колаж е направена преди повече от 70-години. Тогава още булевардът не е бил обособен, а е било улица, която е носила името "Войнишка“. Причината е, че отвежда към казармите на полка.
Иначе бул. "Осми приморски полк“ започва като продължение на адресните номера на бул. "Мария Луиза“ пред сградата на Община Варна във Варненския център в посока север.
Всички сгради, които се виждат от горната снимка на нашия колаж са съборени, за изграждането на жилищните кооперация. Сградата от дясната страна е свързана с изявените варненци - едни от основателите на Международният музикален фестивал "Варненско лято“ - музикантите Асен и Найден Найденови. Тези дни ви съобщихме, че на мястото, където се е намирала тя, ще бъде открит знак в тяхна чест.
Булевард "Осми приморски полк“ е кръстен на Осми пехотен приморски на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза полк - военна част на Българската армия от Третото българско царство. След Освобождението Варна става един от големите икономически и стратегически центрове на Царство България. В града е дислоциран Осми приморски пехотен полк. През 1949 – 1950 г. полкът носи явно наименование под. 3160, а от 1 януари 1951 г. се преименува на Тридесет и шести стрелкови полк, от 25 март 1951 г. прераства на Петдесет и осма стрелкова брегова бригада, от 1 януари 1956 поделението се премества в с. Долни чифлик, Варненско, и на 11 август 1958 г. във връзка с намалението на личния състав на БНА се разформирова.
