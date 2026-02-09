Сподели close
Читател на Varna24.bg се свърза с медията ни, за да покаже окаяното състояние на улицата, на която живее. По думите му ул. "Бистра" в местността Траката е останала в този вид след ремонт на Енерго-Про, направен за присъединяване на нови кооперации.

Хората допълват, че са готови да излязат на протест с искане на по-добра инфраструктира. "Положението в района на ул. "Бистра" е под всякаква критика."  

По думите им последното обещание от Енерго-Про е, че пътят ще бъде оправен до 27.01.2026 г., но до момента няма никакви действия.