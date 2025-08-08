ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето как изглежда улицата до Музикалното училище във Варна
През последните години той се ползваше от сметопочистващата фирма ЗМБГ, но е със завидна история и е "част от пейзажа“ от близо 25 г., през които градски и районни кметове си изкараха мандатите, без да го забележат.
Грозната дървения бе отстранена по инициатива на районния кмет Янислава Шопова и под контрола на еколозите от "Одесос“ и е още една стъпка към по-добра градска среда.
Пътят към Морската градина е във вид, подобаващ за съвременен курортен град, за жителите и гостите на Варна, похвалиха се от район "Одесос".
