Окончателно бе премахнат незаконно разположен фургон на ул. "Македония“ - на оградата на Музикалното училище.През последните години той се ползваше от сметопочистващата фирма ЗМБГ, но е със завидна история и е "част от пейзажа“ от близо 25 г., през които градски и районни кметове си изкараха мандатите, без да го забележат.Грозната дървения бе отстранена по инициатива на районния кмет Янислава Шопова и под контрола на еколозите от "Одесос“ и е още една стъпка към по-добра градска среда.Пътят към Морската градина е във вид, подобаващ за съвременен курортен град, за жителите и гостите на Варна, похвалиха се от район "Одесос".