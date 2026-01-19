Ето как може да помогнете благородната кауза на Карин дом
©
Можете да направите дарение и на страницата ни ТУК!
Това съобщават от уникалното за България социално заведение.
От там имат нужда от консумативи, хигиенни материали, калцуни и др., канцеларски материали, играчки по списък, колани за изправяне на краката/походката, като имат размери и бихме искали поне първите 3 размера Размери (обиколка на талията): 0/ 44-50 см, дължина на лентите 120 см. 1/ 48-55 см. дължина на лентите 120 см. и 2/ 52-61 см, дължина на лентите 142 см., преносим LED статив за рисуване и други.
Припомняме, че преди дни информирахме и за друг начин, по който може да помогнете за работата на социалното заведение.
Фондация Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, която носи името на неговата братовчедка Карин (родена с церебрална парализа). Една силна личност, пример за силна воля, любов и състрадателност.
Карин дом стартира дейност през 1996 г. с визията да бъде център по английски модел, в който семействата с деца с увреждания получават подкрепа и достъп до съвременни ефективни терапевтични услуги, за да може изоставянето на тези деца в институции да бъде прекратено.
Благодарение на харизматичната си личност и силната лична мотивация да бъде в услуга на обществото, г-н Станчов привлича дарители и съмишленици, които да подкрепят каузата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.