Подкрепете каузата ни чрез материално дарение, прегледайте списъка с материали и оборудване, необходими за дейността на Карин дом и се свържете с нас на e-mail: marketing@karindom.org.

Можете да направите дарение и на страницата ни ТУК!

Това съобщават от уникалното за България социално заведение.

От там имат нужда от консумативи, хигиенни материали, калцуни и др., канцеларски материали, играчки по списък, колани за изправяне на краката/походката, като имат размери и бихме искали поне първите 3 размера Размери (обиколка на талията): 0/ 44-50 см, дължина на лентите 120 см. 1/ 48-55 см. дължина на лентите 120 см. и 2/ 52-61 см, дължина на лентите 142 см., преносим LED статив за рисуване и други.

Припомняме, че преди дни информирахме и за друг начин, по който може да помогнете за работата на социалното заведение. 

Фондация Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, която носи името на неговата братовчедка Карин (родена с церебрална парализа). Една силна личност, пример за силна воля, любов и състрадателност.

Карин дом стартира дейност през 1996 г. с визията да бъде център по английски модел, в който семействата с деца с увреждания получават подкрепа и достъп до съвременни ефективни терапевтични услуги, за да може изоставянето на тези деца в институции да бъде прекратено.

Благодарение на харизматичната си личност и силната лична мотивация да бъде в услуга на обществото, г-н Станчов привлича дарители и съмишленици, които да подкрепят каузата.