Уникално публично-частно партньорство стартира във Варна. Това е кампания, насочена срещу пътния травматизъм. В нея си обединяват силите варненската полиция, съвместно с Асоциация на пострадалите при ПТП, администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД. Общите им усилия са насочени срещу неразумното шофиране на територията на област.

За целите на кампанията е изработен сайт: odmvr.bg, в който всеки свободно може да качва видео и снимков материал (от видеорегистратора на колата си, ако има такъв, от смартфона си и др.) на потенциални нарушения по пътищата, които могат да доведат до тежки катастрофи. Те ще бъдат преглеждани от служители на "Пътна полиция", които да образуват производства, с цел наказване на нарушителя.

Те са групирани в 6 типа: внезапни маневри, дрифтове, преминаване на червено, не спиране на знак "Стоп", не осигуряване на предимство на пешеходци, не спазване на знаците - общо взето такива, които могат да доведат тдо тежки пътно-транспортни произшествия.

В кампанията се включва и "Градски транспорт". Ще се ползват видеата от видеорегистраторите на автобусите.

Платформата "Граждани срещу нарушителите на пътя" ще бъде 24 часа, 7 дни в седмицата.