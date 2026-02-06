Административният съд във Варна назначи комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза по дело от 2025 г., образувано срещу решение на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ).Производството е по жалба на сдруженията "Варна диша“ и "Български алианс за достоен живот“, както и на ПП "Зелено движение“, срещу преценката на РИОСВ – Варна да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на международен и конгресен център“ в морския град.В открито съдебно заседание съдът остави без разглеждане и прекрати производството по жалбата само в частта, касаеща Политическа партия "Зелено движение“. В мотивите си съдът след приобщаване на доказателства посочва, че жалбата на партията е недопустима поради подаването ѝ след законоустановения срок (просрочие).Разглеждането на делото в открито съдебно заседание е насрочено за 1 април 2026 г. от 13:30 ч.