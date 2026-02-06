Сподели close
Днес се проведе среща между ръководството на МБАЛ "Света Анна“ (Окръжна болница) – Варна и лекари от отделението по детска хирургия, които депозираха оставките си преди дни, като така под въпрос остана функционирането му.

От пресцентъра на здравното заведение съобщиха, че: Целта е намиране на най-доброто работещо решение за запазване на дейността на отделението. След като стана ясно, че причина за напускането на медиците е неудовлетвореността им от броя оперативни дни, с които разполагат, изпълнителният директор на болницата пое ангажимент да гарантира по-активен оперативен календар за "Детска хирургия“ – такъв, какъвто бъде заявен от хирурзите.

Въпреки това д-р Христов потвърди волята на екипа си да напусне, като стана ясно, че вече е поел ангажимент и има договорена специализация в чужбина.