Ето как се е променил един от символите на Златни пясъци за 60 години
Днес той е герой в рубриката на Varna24.bg – "Преди и сега“. Това бе първия суперлуксозен за времето си хотел по Черноморието, с който Варна добива световна туристическа слава.
Проектиран от арх. Георги Стоилов, по чийто проекти са издигнати и емблематичните за соца: хотел "Рила“ в София, сградата на Българското национално радио, хотелски комплекс "Орбита“ (София), автор и на многобройни архитектурно-скулптурни паметници като мемориалите "Бузлуджа“, "Беклемето“ и пантеона "Гургулят“. Арх. Стоилов е бил кмет на столицата, и министър.
