Символът на Златни пясъци – 18-етажният хотелски комплекс "Интернационал“, предлагащ киносалон, плувен басейн с минерална вода, лечебен сектор, бар, сладкарница, фризьорски салони и др. Такъв бе този хотел години наред. Друг като него нямаше, особено при откриването му преди 60 години, когато е бил най-високата сграда извън София. За времето си е един от най-модерните хотелски комплекси в България, а откриването му се превръща в истинско светско събитие.

Днес той е герой в рубриката на Varna24.bg – "Преди и сега“. Това бе първия суперлуксозен за времето си хотел по Черноморието, с който Варна добива световна туристическа слава.

Проектиран от арх. Георги Стоилов, по чийто проекти са издигнати и емблематичните за соца: хотел "Рила“ в София, сградата на Българското национално радио, хотелски комплекс "Орбита“ (София), автор и на многобройни архитектурно-скулптурни паметници като мемориалите "Бузлуджа“, "Беклемето“ и пантеона "Гургулят“. Арх. Стоилов е бил кмет на столицата, и министър.

