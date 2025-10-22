Идейният проект за бъдещото морско бижу на Варна – продължението на "Алея Първа“, бе представен днес във Варна. Той бе презентиран от Ивелина Шабан – изпълнителен директор на "Холдинг Варна“ АД, Милчо Близнаков – изпълнителен директор на "Холдинг Варна“ АД и арх. Светослав Станиславов – проектант на "Алея Първа“.Целта е пълна промяна на едно от най-обичаните места от варненци и гостите на града, като то да се превърне в емблема на града за връзката между урбанизираната зона и морето.Припомняме, че след края на летния туристически сезон, "Холдинг Варна“ АД ще стартира изграждането на воден център с атракциони, СПА зона и спортни съоръжения. Новото пространство за отдих и здраве ще бъде разположено в непосредствена близост до морския бряг, като част от проекта "Алея Първа“.Водният център ще включва басейни с минерална вода, термални зони, зала за спорт, зони за релакс и пространства за активности на открито. Комплексът е проектиран в духа на средиземноморската архитектура и съчетава естетика с функционалност. Височината на сградите ще бъде до 7 метра кота корниз, тост максимум 2 етажа."Проектът е разработен с отговорност към околната среда и с мисъл за хората. Искаме да се вписва хармонично в крайбрежната територия, а озеленяването с декоративна растителност ще придаде завършен облик на пространството. Предвидили сме и социална програма, която включва безплатни уроци по плуване за деца до 12-годишна възраст.“, разказа Ивелина Шабан - изпълнителен директор на "Холдинг Варна“ АД.Водният комплекс ще функционира целогодишно. С цел да се намери баланс между нуждите на посетителите, е направено разширение на водните зони. Така се оформят две части - едната част е обособена за семейства с малки деца, а другата - за релаксация и възстановяване.За сондажа с минерална вода Ивелина Шабан споделя: "През 2020 г. изградихме водовземно съоръжение в близост до укрепения скат. Сондажът за минерална вода е с дълбочина до 2 000 метра и е изцяло финансиран от дружеството. Минералната вода е с температура около 50 градуса и ще бъде използвана във водния център.“При разработването на концепцията бе отчетена липсата на достатъчно обществени басейни с минерална вода във Варна – факт, който придава допълнителна обществена стойност на проекта. Новото пространство ще предостави възможности за активен начин на живот, възстановяване и приятни морски преживявания – за всички жители и гости на Варна.До момента разрешение за строеж има само за кулата с асансьор под Делфинариума, която ще води хората към морския бряг, за водния център и канализационните съоръжения.Изготвени са и за бъдещия конгресен център и другите обекти, като се чака разрешителните документи.Целта е да се работи без прекъсване, за да има Варна един красив, подобаващ на морска столица кът, става ясно от желанието на Ивелина Шабан, но тя не се нае да прогнозира дали това ще се случи, като се надява да няма прекъсване в строителните дейности, които да затрудняват варненци.Обектът е с големина 91 хиляди квадратни метра, като ще има алеи, площадки, фитнеси на открито, басейни, фонтани и др. Цялата инвестиция е на стойност над 73 милиона лева, като до момента са вложени 50 милиона.