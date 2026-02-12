Ето как ще изглежда най-новата болница във Варна
© ИПА Архитекти
Проектът ще се реализира във Варна. Размерът на инвестицията е 100 300 000 лв. Очаква се откриване на 160 нови работни места.
С изграждането на здравно лечебно заведение и предоставянето на комплексна медицинска помощ се цели преодоляване на дефицита от болнични лечебни заведения в областта. Многопрофилната болница ще бъде от последно поколение.
Филиалът на МБАЛ "Света София“ ще бъде разположен в район "Владислав Варненчик“, в местността Атанас Тарла, и ще комбинира съвременен подход към здравната грижа с прецизно планирана архитектура, става ясно от проект, разработен от ИПА Архитекти. Той следва ясна и устойчива концепция: създаване на ефективна, логично организирана и дългосрочно ефективна среда, която отговаря на нуждите на пациентите и медицинския персонал.
Проектът предвижда изграждането на три отделни сгради, разположени така, че между тях да има достатъчно светлина, въздух и пространство за свободно движение. Това решение позволява всяка част от комплекса да изпълнява функциите си пълноценно, без да се създава усещане за претрупаност. Всяка сграда е проектирана с конкретно предназначение, а връзките между тях са логични, удобни и леснодостъпни за всички потребители на комплекса.
Основният корпус, Сграда 1, ще бъде на осем етажа с две подземни нива. В нея ще се разположат основните лечебни и административни звена: диагностично-консултативен център, операционни зали, стационари, лаборатории, аптека, спешна помощ, офиси и зони за хранене. Вътрешното разпределение ще осигурява ясно разграничаване на движението между пациенти, персонал и доставки, нещо ключово за добрата организация и безопасността в болнична среда.
Сграда 2 ще бъде специализирана в онкологичната помощ и ще допълва основния корпус и целия болничен комплекс с отделения и апаратура в сферата на злокачествените образувания. В нея ще се разположат отделения по лъчелечение, нуклеарна медицина, диагностично-консултативен център, допълващ този в основния корпус чрез топлата връзка и стационари. На по-късен етап тя ще бъде свързана с основната сграда чрез топла връзка.
Сграда 3 ще обслужва техническата част на комплекса, с необходимите инсталации и съоръжения за поддръжка на медицинските газове, необходими за целия болничен комплекс.
Реализацията на МБАЛ "Света София“ в град Варна е планирана в три етапа, подход, който осигурява гъвкавост, контрол върху инвестицията и възможност за навременно въвеждане в експлоатация на отделни части от комплекса. Тази стратегия позволява строителството да напредва поетапно, без да нарушава логиката и целостта на архитектурната концепция.
Архитектурната визия на комплекса ще бъде изчистена и балансирана. Сградите ще се отличават с меки линии и хармонични пропорции, които създават усещане за ред и спокойствие. Фасадите ще комбинират тъмни мазилки, устойчиви панели с отлични изолационни качества и стъклени елементи, които пропускат обилна естествена светлина във вътрешните пространства.
Проектът поставя силен акцент върху достъпността. Всички входове ще бъдат равни и лесни за ползване от хора с намалена подвижност. Вътрешните пространства ще разполагат с широки коридори, асансьори с достатъчно място за придружители и болнични легла, специално оборудвани санитарни помещения и ясно обозначени маршрути, които улесняват ориентирането в сградата.
Предвидени са 180 паркоместа за посетители и служители, а достъпът с автомобили ще се осъществява от бул. "Цар Освободител“ чрез отделни вход и изход, както и от автомакистрала "Хемус“, чрез специално изграден локал за автомобили със специален режим на движение.
Общата леглова база на МБАЛ "Света София“ ще бъде 582 легла, което подчертава мащаба на проекта и неговото значение за здравеопазването в региона и обществото като цяло.
Проектът има за цел да създаде лечебна среда, която функционира добре, не само на архитектурно ниво, но и като цялостно преживяване, пишат още от ИПА Архитекти, от където подхождат с внимание към всеки детайл, без излишна показност, като залагат на практичност, последователност и устойчивост, принципи, които гарантират дългосрочна стойност.
С ясна визия, добра организация и внимание към човека, новият филиал на МБАЛ "Света София“ във Варна обещава да бъде пример за модерна, хуманна и добре проектирана здравна среда.
За проекта се говори още от преди 2 години. В определени медии обаче тогава излязоха публикации, че той е получил от отрицателните становища на Регионалната здравна каса и Лекарския съюз, тъй като по техен анализ съществуващите във Варна лечебни заведения са предостатъчно и няма никаква потребност от откриване на нови. Експертите посочват, че и в момента в града има цели 18 болници, включително и държавната УМБАЛ "Св. Марина", която е втората най-голяма в България. При подобно свръхпредлагане не е изненада, че лечебните заведения едва смогват да запълнят и 50 процента от легловата си база.
