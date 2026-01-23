Ето как ще стартира Фонд "Култура" 2026 във Варна
©
Членовете на комисията одобриха и Насоките за кандидатстване по Фонд "Култура“ за 2026 г. Както и в предходни години, Фондът ще подкрепя проекти в пет основни направления: фестивали, конкурси и значими събития; творчески проекти; национално и международно сътрудничество, публики и културно-историческо наследство, както и любителско изкуство. По част от направленията са предвидени промени във финансирането спрямо миналата година. Друга промяна, която беше гласувана в зала "Пленарна“, бе да отпадне ограничението по направление "Филмово изкуство“ да се кандидатства само с документални и късометражни филми.
На заседанието беше гласуван и съставът на независимите външни експерти, които ще участват в работата на Експертния съвет към Фонд "Култура“. За членове бяха одобрени проф. д-р Мария Кърджиева в областта на фолклора, изпълнителските и любителските изкуства, Елица Виденова – литература и любителско изкуство, доц. д-р арх. Жечка Илиева – културно-историческо наследство, архитектура и дизайн, както и Иванка Андреева – визуални, дизайнерски и медийни изкуства. Предложенията на дирекция "Култура“ за Петър Димитров и Александър Угрински не получиха необходимата подкрепа от съветниците. За да започне работа Експертният съвет към Фонд "Култура“, неговият състав трябва да бъде одобрен и от местния парламент.
Общинските съветници дадоха съгласие за осигуряване на средства за културни прояви в първите месеци на 2026 г. Решението засяга дейностите на дирекция "Култура и духовно развитие“ и обхваща периода януари–март в условията на все още неприет бюджет. Планира се финансово обезпечаване на музикални и сценични изяви, отбелязване на важни национални и исторически годишнини, изложби, както и дейности по поддръжка и реставрация на паметници. Част от средствата са насочени към организацията на Международния музикален фестивал "Варненско лято“. Общият размер на одобрените разходи е 59 322 евро, които ще бъдат покрити от приходите за местни дейности за 2026 г.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна излиза на протест днес
08:39 / 21.01.2026
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.