Две сесии по Фонд "Култура“ ще проведат тази година. Първата предстои да стартира на 1 февруари, като крайният срок за подаване на документите ще е 5 март 2026 г. Проектите, включени в тази сесия, трябва да бъдат изпълнени между април и юли. Втората сесия е планирана за периода 5 март – 6 април 2026 г. и е предназначена за проекти, които ще се реализират от август до декември. Това стана ясно на заседание на ПК "Култура и духовно развитие“ към Общинския съвет – Варна, на което беше одобрен графикът за двете сесии.Членовете на комисията одобриха и Насоките за кандидатстване по Фонд "Култура“ за 2026 г. Както и в предходни години, Фондът ще подкрепя проекти в пет основни направления: фестивали, конкурси и значими събития; творчески проекти; национално и международно сътрудничество, публики и културно-историческо наследство, както и любителско изкуство. По част от направленията са предвидени промени във финансирането спрямо миналата година. Друга промяна, която беше гласувана в зала "Пленарна“, бе да отпадне ограничението по направление "Филмово изкуство“ да се кандидатства само с документални и късометражни филми.На заседанието беше гласуван и съставът на независимите външни експерти, които ще участват в работата на Експертния съвет към Фонд "Култура“. За членове бяха одобрени проф. д-р Мария Кърджиева в областта на фолклора, изпълнителските и любителските изкуства, Елица Виденова – литература и любителско изкуство, доц. д-р арх. Жечка Илиева – културно-историческо наследство, архитектура и дизайн, както и Иванка Андреева – визуални, дизайнерски и медийни изкуства. Предложенията на дирекция "Култура“ за Петър Димитров и Александър Угрински не получиха необходимата подкрепа от съветниците. За да започне работа Експертният съвет към Фонд "Култура“, неговият състав трябва да бъде одобрен и от местния парламент.Общинските съветници дадоха съгласие за осигуряване на средства за културни прояви в първите месеци на 2026 г. Решението засяга дейностите на дирекция "Култура и духовно развитие“ и обхваща периода януари–март в условията на все още неприет бюджет. Планира се финансово обезпечаване на музикални и сценични изяви, отбелязване на важни национални и исторически годишнини, изложби, както и дейности по поддръжка и реставрация на паметници. Част от средствата са насочени към организацията на Международния музикален фестивал "Варненско лято“. Общият размер на одобрените разходи е 59 322 евро, които ще бъдат покрити от приходите за местни дейности за 2026 г.