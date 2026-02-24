С пълна пара, независимо от неблагоприятните метеорологични условия за строително-ремонтни дейности, върви проектът за адаптирането на гранд хотел "Варна“ в апартхотел.След като в края на октомври миналата година емблематичния за морската столица "швед“ се прости с козирката, то към момента са премахнати и пристройки към големия ресторант от към централната фасада. Стаите вече са изтърбушени, премахната е и дограмата.Припомняме, че в края на май 2025 година имотът, в който се намира емблематичната сграда, бе тема на постоянната комисия "Архитектура и градоустройство" към Общинския съвет на морския град. Тогава съветниците дадоха съгласието си теренът да бъде разделен на два новообразувани урегулирани имота, като се запази отреждането "за хотел, жилища, спортна зала, игрища и ТП“.Според одобрения ПУП-ПРЗ в единия имот ще се запази съществуващата сграда на основния хотел. Инвестиционните намерения са за модернизирането му в апартаментен тип.В другия имот се предвижда ново застрояване съгласно действащия устройствен план с макс. височина (етажност) – 15 м (5 ет.).