Продължава кастрацията на улични котки в изпълнение на инициативата на Община Варна за овладяване популацията на безстопанствените животни. Дейностите се извършват в лицензирани ветеринарни клиники, с които Община Варна има сключени договори след провеждане на обществена поръчка.До момента за кастрация вече са записани около 150 котки, като в момента се извършва записване за края на февруари. Записването продължава до изчерпването на финансовия ресурс.Дейностите се извършват съвместно с доброволци – граждани и неправителствени организации за защита на животните. Безстопанствените котки се залавят по хуманен начин и се отвеждат в избраната клиника за съответния район за извършване на манипулации. Освен кастриране от правоспособно лице – ветеринарен лекар при спазване на законовите изисквания животните се маркират чрез подрязване на връхчето на ухото. Всяка котка подлежи и на задължително комбинирано вътрешно и външно обезпаразитяване, посредством пипета.Кастрацията се извършва в рамките на деня, в който е доведена котката във ветеринарната клиника. Следоперативната грижа включва престой от 24 ч. в лечебното заведение, където е извършена манипулацията. След това котката се връща отново от доброволеца на мястото, където е заловена.За кастрация се приемат само здрави животни, а всякакви допълнителни манипулации и лечение могат да бъдат извършвани за сметка на лицето, довело котката. Приемането на животното в клиниката се извършва в рамките на регламентираното работно време с приемо-предавателен протокол, подписан от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинското заведение и доброволеца, довел котката. За максимален контрол в документа се посочва наименование и адрес на клиниката, трите имена на доброволеца, довел котката, дата на довеждане и краен срок за вземане. Посочват се още адресът или местоположението на улавяне на котката, както и че лицето, което я е довело, се задължава да я вземе лично в посочения от ветеринарния лекар ден, като я върне на мястото, където е уловена.Извеждането от ветеринарномедицинското заведение се извършва с подписване на протокол за вземане на котката, като към всеки документ следва да е приложена снимка на животното.Клиниките, които работят по договор с Община Варна, са следните:- За район "Одесос“ и район "Приморски“ – клиника "Прима вет – Варна“ ЕООД с адрес: КК Св. Св. Константин и Елена, спирка "Балкан“ ("Марек“), ул. "Първа“ 147;- За район "Младост“ и район "Владислав Варненчик“ – клиника "Стоянов вет“ ЕООД с адрес: ул. "Д-р Любен Попов“ №28- За район "Аспарухово“ - клиника "Дианавет“ ЕООД с адрес: кв. "Аспарухово“, ул. "Моряшка“ №19.Финансирането на дейностите се осъществява от бюджета на Общински приют за безстопанствени кучета в с. Каменар, като срокът на договорите с клиниките е 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.Във връзка с инициативата е заявена готовност за оказване на помощ на гражданите от страна на следните организации:"Лео Лайф – България“, Емануил Толев, тел. за връзка: 0897 808 311;Сдружение "Зоопатрули – Варна“, Стефан Курдов, тел. за връзка: 0886 577 444.