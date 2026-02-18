Най-мащабният ремонт, който във Варна се изпълнява с финансиране по Националният план за възстановяване и устойчивост, е този на Средношколското общежитие "Михаил Колони“.Центърът за подкрепа за личностно развитие се състои от две сгради с общо РЗП 7 489,52 квадратни метра. В общежитието се настаняват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, които се обучават в различни професионални гимназии и средни училища във Варна. Преди реализиране на ремонта са настанявани по трима ученици в стая, в противоречие с нормативната уредба. След завършване на СМР ще бъдат настанявани по двама ученици в стая със самостоятелен санитарен възел.В рамките на проекта се изпълняват мерки за трайно подобряване на материалната база, обновяване на цялостния облик на сградите чрез основен ремонт и преустройство, като във всяка стая се обособяват санитарни възли, а на всеки етаж с помещения за настаняване се осигуряват кухня, дневна, занималня/читалня, перално помещение.В Блок "А“ се изгражда фитнес зала, концертна зала и административен кабинет. Реализира се пълен пакет мерки за енергийна ефективност с цел постигане на Клас "А“ на енергоефективност и за двете сгради.Общият бюджет на проекта е 4 455 598,88 €, в това число финансиране от Европейския съюз - 3 067 751,29 € и съфинансиране от Община Варна - 1 387 847,59 евро.