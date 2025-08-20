ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето как върви ремонтът на училище "Св. Св. Кирил и Методий" във Варна
©
Припомняме, че дейностите по "Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради“ в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ стартираха преди седмици. Общата стойност на проекта е в размер на 6 524 077,59 лв. с ДДС, осигурени по процедура за "Модернизация на образователната среда“ на НПВУ. От тях - 4 317 201,22 лв. са безвъзмездно финансиране, а останалите 2 206 876,37 лв. са съфинансирани от бюджета на Община Варна.
Проектът предвижда мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Строително-монтажните дейности включват поставяне на топлоизолация на стени и покрив, нова дограма, ремонт на всички помещения и стълбищни площадки, както и изграждане на вътрешен асансьор. Ще бъдат подменени електрическата, осветителната и отоплителната инсталации, ще бъде изградена фотоволтаична система за собствено потребление.
След ремонта фасадата на училището ще бъде с напълно почистена каменна облицовка. Основна задача на проекта е да се осигурят съвременни условия за равен достъп до качествено образование, да се изгради благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда за обучаващите се в нея 714 ученици и за 78-членния екип на училището. Проектът трябва да бъде завършен и отчетен в срок не по-късно от 31 май 2026 г.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.