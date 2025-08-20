С пълна пара, независимо от августовските жеги, върви ремонтът на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" във Варна. В двора са изкарани стари врати, мебелировка. Подменя се и дограмата. Строителна ограда е поставена зад сградата на училището - от към улица "Опълченска".Припомняме, че дейностите по "Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради“ в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ стартираха преди седмици. Общата стойност на проекта е в размер на 6 524 077,59 лв. с ДДС, осигурени по процедура за "Модернизация на образователната среда“ на НПВУ. От тях - 4 317 201,22 лв. са безвъзмездно финансиране, а останалите 2 206 876,37 лв. са съфинансирани от бюджета на Община Варна.Проектът предвижда мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Строително-монтажните дейности включват поставяне на топлоизолация на стени и покрив, нова дограма, ремонт на всички помещения и стълбищни площадки, както и изграждане на вътрешен асансьор. Ще бъдат подменени електрическата, осветителната и отоплителната инсталации, ще бъде изградена фотоволтаична система за собствено потребление.След ремонта фасадата на училището ще бъде с напълно почистена каменна облицовка. Основна задача на проекта е да се осигурят съвременни условия за равен достъп до качествено образование, да се изгради благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда за обучаващите се в нея 714 ученици и за 78-членния екип на училището. Проектът трябва да бъде завършен и отчетен в срок не по-късно от 31 май 2026 г.