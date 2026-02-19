Ето как върви строежът на новия корпус на Хуманитарната гимназия
Сградата ще бъде 4-етажна, с РЗП 833,68 m². Ще бъде доставено и монтирано сценично оборудване и обзавеждане за зали и съблекални, което е насочено към създаване на условия за предоставяне на съвременни и качествени условия за обучение. Общият бюджет е 2 220 516,82 €, като финансирането от Европейския съюз е стопроцентово.
Припомняме, че в началото на октомври 2024 година Община Варна обяви обществена поръчка за изграждане на нова сграда за спорт и танци в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски“ във Варна.
Новата сграда е част от първия етап на проекта и ще представлява четириетажна пристройка към съществуващия сграден фонд на училището. Застрояването ще се извърши върху 200 кв. м. от училищния двор.
Изпълнението на поръчката включва строително-монтажни работи, топло- и хидроизолация, както и обзавеждане и оборудване. Сградата ще разполага с асансьор, както и санитарни възли, душове и съблекални на всеки етаж. Залите са с предвидено двустранно естествено осветление.
По проекта е изместен канализационният колектор, който попада в обхвата на новата сграда. Изместването се извърши преди започване на строителството на сградата.
Вторият етап на същия проект предвижда изграждане на топла връзка между училището и сградата за хореография, която ще бъде предмет на последващо възлагане по Закона за обществените поръчки.
