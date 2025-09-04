изключително компрометирана отсечка от улица "Капитан Райчо“ във варненския район "Младост“, върви с пълна сила. Преди дни стартира обновяването на участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Под игото“.
В момента се работи по подмяната на водопроводната мрежа, видя репортер на Varna24.bg. Строителните дейности стартираха с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи.
Проектът предвижда нови асфалтова и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.