Ремонтът на важната и през последните години изключително компрометирана отсечка от улица "Капитан Райчо“ във варненския район "Младост“, върви с пълна сила. Преди дни стартира обновяването на участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Под игото“. 

В момента се работи по подмяната на водопроводната мрежа, видя репортер на Varna24.bg. Строителните дейности стартираха с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи.

Проектът предвижда нови асфалтова и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.