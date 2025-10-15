ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето как върви този ремонт във Варна
Припомняме, че строително-ремонтните дейности стартираха на на 13 август.
Те включват подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 до бул. "Цар Освободител“.
Много от хората настояват за по-бързи действия, но това е невъзможно, с оглед, че улицата не се затваря напълно, за да не се ограничи достъпа на хората до техните имоти. Улицата е изключително важна, защото е подход към местността Пчелина, от към район "Младост".
