Напредва основния ремонт на ул. "Поп Димитър“ в район "Младост“. Работниците и машините в момента оперират по участъка от ул. "Блян“ (офиса на Еконт) към кръстовището с бул. "Цар Освободител“.Припомняме, че строително-ремонтните дейности стартираха на на 13 август.Те включват подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 до бул. "Цар Освободител“.Много от хората настояват за по-бързи действия, но това е невъзможно, с оглед, че улицата не се затваря напълно, за да не се ограничи достъпа на хората до техните имоти. Улицата е изключително важна, защото е подход към местността Пчелина, от към район "Младост".