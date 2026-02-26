Ето какъв идеен проект предлагат за това място във Варна
© Фейсбук
Припомняме, че преди повече от 2 години – в края на март 2024-та, там бяха премахнати грозните бараки. Районът обаче така и не придоби красив облик. Продължава при лошо време да е невралгична зона, тъй като има дупки, в които се образуват локви, пък и балчишкия камък не е подходящ за настилка, тъй като при минусови температури става изключително хлъзгав.
Все повече хора, независимо дали са професионалисти или любители, се възползват от изкуствения интелект, мечтаейки за по-добра и красива градска среда във Варна – припомнете си за идеята за Ален мак, за която Varna24.bg писа вчера.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Страхотна идея на варненци: Мечтаят за такъв рай в града
16:13 / 25.02.2026
Стана ясно кога ще е готов новият стадион "Арена Варна"
16:02 / 24.02.2026
Почина дългогодишен преподавател на Медицински университет - Варн...
15:07 / 24.02.2026
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движени...
22:35 / 23.02.2026
Пожар в района на "Тримата мускетари" във Варна
22:07 / 23.02.2026
Правителството смени всички областни управители: Атанас Михов пое...
19:18 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.