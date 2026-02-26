Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Приказката "Неволята“ на Ран Босилек влезе в 21 век, чрез "впрягането“ на изкуствения интелект в полза на обществото, за облагородяване на невралгично през последните години място във Варна. Това стана ясно от публикация на Ивайло Добрев във Фейсбук, който е отделил от свободното си време да проектира нова визия на площадчето между училище "Димчо Дебелянов“ и Македонския дом.

Припомняме, че преди повече от 2 години – в края на март 2024-та, там бяха премахнати грозните бараки. Районът обаче така и не придоби красив облик. Продължава при лошо време да е невралгична зона, тъй като има дупки, в които се образуват локви, пък и балчишкия камък не е подходящ за настилка, тъй като при минусови температури става изключително хлъзгав.

Все повече хора, независимо дали са професионалисти или любители, се възползват от изкуствения интелект, мечтаейки за по-добра и красива градска среда във Варна – припомнете си за идеята за Ален мак, за която Varna24.bg писа вчера.