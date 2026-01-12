Ето каква е обстановката във Варненско след падналия снощи сняг
Близо 30 машини обработват пътищата против заледявания. Към този час продължава да се почистват и обработват пътищата в южната част на областта – в района на общините Старо Оряхово и Бяла, съобщи началникът на Областно пътно управление.
По информация от оперативния дежурен в Областна администрация – Варна, няма населени места без ток и водоподаване.
Институциите предупреждават и днес – температурите ще останат отрицателни. Ако пътувате и областта - бъдете внимателни и се съобразявайте с пътните условия!
