Ето какви прояви удължават туристическия сезон във Варна
Като артистичен директор на фестивала проф. Хосен очерта още акценти в него до края на месеца – три камерни концерта, посветени на музиката на Средиземноморието с участието на 20 водещи солисти, органов концерт на Роман Перуцки (Полша) и на Скандинавски ансамбъл 1В1 с програма от барок и класицизъм, концерт на фестивалния оркестър под диригентството на маестро Георги Димитров, двоен рецитал на Светлин Русев, посветен на 75-годишнината на проф. Минчо Минчев.
Още от програмата на ММФ "Варненско лято“: https://varnasummerfest.org и на портала за събития във Варна https://varna.events
