Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Богатата програма на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ през месец септември и високите образци на музикалното изкуство в нея стимулират фестивалния туризъм в града и удължават летния сезон. Толкова разнообразни концерти в рамките на месеца, стават повод за посещения на морската столица. Това каза изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов по време на представянето на календара на най-стария музикален фестивал в България.

Като артистичен директор на фестивала проф. Хосен очерта още акценти в него до края на месеца – три камерни концерта, посветени на музиката на Средиземноморието с участието на 20 водещи солисти, органов концерт на Роман Перуцки (Полша) и на Скандинавски ансамбъл 1В1 с програма от барок и класицизъм, концерт на фестивалния оркестър под диригентството на маестро Георги Димитров, двоен рецитал на Светлин Русев, посветен на 75-годишнината на проф. Минчо Минчев.

Още от програмата на ММФ "Варненско лято“: https://varnasummerfest.org и на портала за събития във Варна https://varna.events