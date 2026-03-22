Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате планове
Публиката ще има възможност да чуе на живо едни от най-емблематичните песни на групата като Sultans of Swing, Money for Nothing и Six Blade Knife – хитове, които са оставили траен отпечатък в световната музика.
Оригиналната група Dire Straits започва своя път през 1977 г., а само година по-късно постига международен успех със "Sultans of Swing“. Истинският връх в кариерата им идва през 1985 г. с албума Brothers in Arms, продаден в над 30 милиона копия и превърнал се в един от най-успешните британски албуми за всички времена.
Проектът Dire Straits Legacy събира музиканти, свързани с оригиналната формация, които пресъздават автентичния звук и емоцията на легендарната банда. Концертът във Варна ще даде на почитателите рядката възможност да преживеят на живо магията на една от най-влиятелните рок групи.
